Alpirsbach. Bislang unbekannte Täter besprühten zwischen dem 28. Oktober und dem 7. November mehrere Wände der Sulzbergschule in Alpirsbach mit schwarzer Farbe. Sie sprühten an mehreren Stellen ordinäre Schriftzüge an die Wände der Schule. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 3000 bis 4000 Euro. Hinweise nimmt die Freudenstädter Polizei unter Telefon 07441/53 60 entgegen.