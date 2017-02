Alpirsbach-Reutin. Ein vermeintlicher Einbruchsversuch in der Nacht zum Montag in der Waldstraße in Reutin wurde laut Polizei schnell aufgeklärt. Die Einsatzkräfte waren vom Hausbesitzer darüber informiert worden, dass an dem Gebäude möglicherweise Einbrecher am Werk sind. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass lediglich ein Hausbewohner seinen Schlüssel vergessen hatte und – nicht mehr ganz nüchtern – eine Scheibe eingeschlagen hatte um ins heimische Bett zu gelangen. Der Bewohner und der Hausbesitzer wurden sich über die Schadensregulierung sofort einig.