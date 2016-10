Alpirsbach Schau mit Magnetwirkung

Schnelles Internet gewinne für die Gewerbebetreiben immer mehr an Bedeutung. Für den Weihnachtsmarkt würden zwei Stände mit neuen Dachfolien gedeckt. Diese seien nicht nur stärker als die bisherigen, sondern hätten auch eine Struktur und Farbe wie ein Schindeldach. Damit werde die Optik verbessert, wie Steinberger mit Fotos zeigte.

Kassiererin Marina Dufft-Widmann schilderte die Kassenlage. Das Ergebnis sei durchweg positiv. Auch mit dem Resultat der Gewerbeschau könne man zufrieden sein. Kassenprüfer Joachim Hermann bescheinigte eine gute Kassenführung. Es folgte ein Rückblick auf die Gewerbeschau.

Zufrieden äußerten sich die Mitglieder über die Bewirtung durch die Vereine. Bewährt habe sich die Verteilung auf drei Standorte, ebenso deren Verbindung mit dem Kurbähnle. Martina Dufft-Widmann merkte an, dass die Auftritte von Bands an verschiedenen Orten gut angekom-men seien. Bemängelt wurde die fehlende Beteiligung von hiesigen Autohäusern an der Gewerbeschau.

Steffen Zeile wollte wissen, wie die Resonanz auf die Auftritte von Künstlern war.

Georg Steinberger sagte, dass seiner Kenntnis nach keine Kunstwerke verkauft worden seien. Allerdings wolle man auch weiterhin den Künstlern eine Plattform bieten, auf der sie ihre Werke vorstellen können.

Bei den Wahlen wurden Vorsitzender Georg Steinberger, Walter Mose als zweiter Vorsitzender, Kassiererin Martina Dufft-Widmann und Schriftführerin Stephanie Seidt einstimmig wiedergewählt.

Änderungen ergaben sich bei den Beisitzern. Da Helmut Held als Vertreter der Stadt ausgeschieden war, hatte sich Yvonne Rauter für diese Position bereit erklärt. Als Vertreterin für die Gastronomie stellte sich Christina Beilharz zur Wahl. Gewählt wurden Karl Jäckle, Steffen Zeile, Sebastian Klumpp, Yvonne Rauter und Christina Beilharz, jeweils einstimmig bei eigener Enthaltung. Einhellig wurde auch Joachim Hermann als Kassenprüfer gewählt.

Abschließend wurden noch verschiedene Themen angesprochen. Unter anderem ging es um die Unterstützung der Aktivitäten der Gruppe "Alpirsbach blüht auf" die für den Weihnachtsmarkt wieder ein Teil der Dekoration übernehmen will. Angesprochen wurde auch die Glasfaserversorgung in der Kernstadt.