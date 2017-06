Alpirsbach Saxofon und Streicher gemeinsam

Alpirsbach. In dem Ensemble musizieren ein Streichquartett und ein Saxofon zusammen. Das Spektrum dieser extravaganten Besetzung sei vielfältig, virtuos und voller Energie, so die Veranstalter. Der klangliche Reiz von Sax ’n’ Strings liege in der Homogenität des Streichquartetts in der Verbindung mit einem solistischen Saxofon, das sich aber auch immer wieder in das Ensemble einreihen kann, zur fünften Stimme wird und durch seine besondere Klangfarbe verstärkt.

Diese Eigenschaften führen zu einem Repertoire an Originalkompositionen, die dem Ensemble gewidmet wurden sowie zu interessanten Bearbeitungen von Werken unterschiedlicher Stile. Grenzgänge zwischen Jazz und Klassik, dargeboten im Mit- und Gegeneinander von Saxofon und Streichquartett.

Auch Komponisten sind Grenzgänger