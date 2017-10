Alpirsbach Reutin macht’s möglich: Trampen mit System

Die Idee für das Projekt kam Arno Schäfer und seiner Frau Kuteer, als sie vor gut einem Jahr im Fernsehen einen Bericht über die Aktion in Graben-Neudorf sahen. Pfaff hat spontan die Schirmherrschaft für das Vorhaben in Reutin übernehmen.

Eigens für das Pilotprojekt wurde die Bürgergemeinschaft Reutin, bestehend aus den Ortschaftsratsmitgliedern und weiteren Einwohnern, gebildet und ein Konzept für die alternative Verbindung zwischen Reutin und der Kernstadt entwickelt. Das neuartige Trampen mit System soll nach dem Willen aller Beteiligten nicht die letzte Aktion der Bürgermeinschaft sein. Die Stadt Alpirsbach hat drei Mitfahrerbänke mit Hinweisschildern zur Verfügung gestellt und aufgebaut. Sie stehen an der evangelischen Kirche, am Friedhof und in Alpirsbach am Anfang der Reutiner Steige. Der Alpirsbacher Standort ist gedacht für die Rückfahrt nach Reutin und auch für Alpirsbacher Mitbürger, denen der Aufstieg über die Reutiner Steige zu beschwerlich ist.

Das Prinzip der Mitfahrerbänke ist einfach: Man setzt sich auf die Bank und signalisiert damit, dass man in eine bestimmte Richtung mitgenommen werden möchte. Die Vorbeifahrenden können – freiwillig und ohne jegliche Verpflichtung – den Wartenden mitnehmen. Dieser kann auch frei entscheiden, ob er in das Auto des Anhaltenden einsteigen möchte. Das Mitnehmen funktioniert also wie früher das Trampen, wobei, so Ortsvorstehern Tabea Joos, Versicherungsschutz über die Haftpflicht-Versicherung des Autofahrers besteht. Die Mitfahrerbänke sind gedacht für Personen, die kein Auto haben oder dieses stehen lassen wollen, für ältere Mitbürger oder auch für Wanderer, die von der Stadt auf die Höhe wollen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren werden nicht mitgenommen.

Die Bürgergemeinschaft freut sich auch über Rückmeldungen. Erfahrungen über das Mitgenommenwerden kann man auch schriftlich festhalten und die Notizen in den Briefkasten am Reutiner Rathaus einwerfen. Walter Fischer und Martin Haas haben die betreuende Patenschaft für die Bänke in Reutin übernommen. Die Bürgergemeinschaft dankt auch der evangelischen Kirchengemeinde, auf deren Grundstück eine der beiden Reutiner Bänke aufgestellt wurde.

Arno und Kuteer Schäfer würden es begrüßen, wenn sich in der Gesamtstadt ein ganzes Netz von Mitfahrerbänken entwickelt – so wie mittlerweile an vielen Orten in der Eifel. Nicht zuletzt werde auch das Verkehrsaufkommen verringert, wenn Mitfahrer ihr eigenes Auto stehen lassen. Und die beiden Initiatoren hoffen, dass das Motto des Vorbildprojekts in Graben-Neudorf "Miteinander – Füreinander" auch in Reutin mit Leben erfüllt wird.