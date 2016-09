Alpirsbach Reizvoller Ausflug in die Wiener Klassik

Das Divertimento hatte Wolfgang Amadeus Mozart im Alter von 16 Jahren geschrieben. Es klang, als wolle er das Publikum nicht in eine eher strenge Klosterkirche entführen, sondern in ein festlich-geselliges Ambiente in eines der reichen Häuser von Florenz, Mailand oder Venedig. Ein strahlendes Adagio wurde nur vorübergehend von einem ernsten Andante überschattet, um dann im Rondo mit Presto-Tempo den Höhepunkt unbeschwerter Fröhlichkeit mit Unterstützung der munter zupfenden Bässe zu erreichen.

Wunderbar spielte das große Streichorchester, flott und beherzt, aber auch gekonnt leise und verhalten, manchmal durchaus spitzbübisch anmutend. Auf dem Fuße folgte das bekannte Oboenkonzert des Meisters, das Einzige dieser Art, das aus Mozarts Feder geflossen war, und das er als Auftragswerk für den Oboisten Giuseppe Ferendis geschrieben hatte, der am Hofe des Salzburger Erzbischofs in dessen Hofkapelle musizierte. Der Solist des Abends war Nikola Stolz, Solo-Oboist der Philharmoniker, der sein Instrument souverän blies und voller Hingabe die schönsten Tonfolgen hervorzauberte.

Vollendet schöne Kadenz

Hochkonzentriert und tief eintauchend in die herrliche Musik spielte der Interpret die Kadenz, sehr konzentriert, fast so, als wollte die Oboe von nun an ganz alleine spielen und gar nicht mehr aufhören. Langsam und fast ein wenig zaghaft begann das Orchester mit dem Adagio im zweiten Satz, ausdrucksvoll wurde wiederum der Oboen-Part gestaltet, die Zuhörer schienen nur diesem Spiel alleine zuhören zu wollen. Behutsam und verträumt erklang die Kadenz, sehr bewegend, vollendet schön.

Sehr gelungen erklang das abschließende Rondo mit tänzerisch-spielerischem Beginn, viel Lebensfreude ausstrahlend und vermittelnd. In diesem dritten Satz war immer wieder, fast ein wenig versteckt, die Melodie der Arie des Blondchen mit dem Titel "Welche Wonne, welche Lust" aus der Oper "Die Entführung aus dem Serail" herauszuhören, die Mozart später komponiert hat. Verdienter Beifall für den Solisten, die Dirigentin und das ganze Orchester läutete die Pause ein.

Wuchtig und monumental begann im Anschluss die siebte Sinfonie von Ludwig van Beethoven.

Der Komponist hatte dieses Werk, die vorletzte seiner neun Sinfonien, im Jahr 1813 komponiert, in einer Zeit der Napoleonischen Kriege, und zwar in jener Phase, in der der französische Kaiser seinen Krieg gegen Russland plante. In einer Besetzung mit Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, Trompeten, Hörnern, Pauken und zahlreichen Streichern ertönte die machtvolle Musik, die den selbst schon so majestätischen Kirchenraum fast zu sprengen schien.

Schon nach einigen Takten im ersten Satz bildete sich der das ganze Werk bestimmende charakteristische Rhythmus heraus, der sich im Vivace endgültig manifestierte. Besonders hier, aber auch im ganzen Konzert bewiesen die Stuttgarter Philharmoniker ihr individuelles und auch gemeinsames Können, eine perfekte spielerische Harmonie, vollendet in einem Klangkörper. Ebenso wie der erste, so wurde auch der zweite Satz der Sinfonie vor allem vom Rhythmus bestimmt. Fast wie ein Trauermarsch erklang die Musik. Flott, eher leichtfüßig, mitreißend und pointiert bildete der dritte Satz einen Kontrast zum vorhergehenden Allegretto und endete relativ abrupt mit fünf Paukenschlägen.

Dynamisch, stürmisch und beherzt erlebte die Sinfonie nach einem besonders eindrucksvollen vierten Satz ihre Vollendung, stets perfekt und gestenreich geführt von der Dirigentin. Langer, stürmischer Beifall des begeisterten Publikums war der verdiente Dank für die Dirigentin und das Orchester.