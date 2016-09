Alpirsbach Regisseur zu Gast

Termine im Landkreis Freudenstadt sind am morgigen Freitag, 30. September, im Subiaco-Kino in Alpirsbach und am kommenden Montag, 3. Oktober, im Subiaco-Kino Freudenstadt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Weitere Termine sind im November geplant. In seinem Film geht der Autor der Frage nach, wie Menschen in einer Stadt leben, in der viele ihrer Bewohner seit Generationen Kriegswaffen herstellen, heißt es in der Ankündigung.

In der schwäbische Kleinstadt Oberndorf am Neckar, wo Wolfgang Landgraeber vor 30 Jahren – auf dem Höhepunkt der Friedensbewegung – den Dokumentarfilm "Fern vom Krieg" drehte, versucht er nun, im Gespräch mit Gewerkschaftern, Friedensaktivisten, Bürgern und Beschäftigten des Rüstungskonzerns Heckler & Koch Antworten zu finden.