Alpirsbach. Regisseur Peter Heller ist im März auf Tournee mit seinem neuen Film "Life Saaraba Illegal". Im Subiaco-Kino in Alpirsbach macht er am heutigen Donnerstag, 23. März, Station. Der Film, der in der Produktion durch "Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst" aus Mitteln des kirchlichen Entwicklungsdienstes gefördert wurde, erzählt die Geschichte einer Fischerfamilie von der senegalesischen Insel Niodior, in der sich verschiedene Migrationserfahrungen wiederfinden. Während der Vater in den 50er-Jahren als Gastarbeiter in Frankreich willkommen war, erhielt der ältere seiner Söhne, Aladji, wegen der Wirtschaftskrise in Spanien keine Aufenthaltserlaubnis und lebte über acht Jahre lang illegal. Souley wiederum sieht keine Zukunftsperspektive in seiner Heimat und sucht den gefährlichen Weg über das Meer nach Europa. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Nach der Filmvorführung gibt es ein Gespräch mit Peter Heller.