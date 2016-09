Alpirsbach Regisseur auch in der Rolle des störrischen Ermittlers

Zum Filmstart gibt es eine Tour durch Kinos in ganz Deutschland mit dem Regisseur Bernd Michael Lade, die am Freitag, 23. September, auch im Subiaco-Kino in Alpirsbach Station macht. Lade, der auch von 1992 bis 2008 im Leipziger Tatort neben Peter Sodann den Hauptkommissar "Kain" verkörperte, spielt auch die Hauptrolle als störrischer Ermittler Micha in "Das Geständnis".

Im letzten Jahr der DDR geraten die Genossen der Ost-Berliner Morduntersuchungskommission an ihre Grenzen. Es türmen sich Kriminalfälle, die es im Sozialismus gar nicht geben darf. Micha wird damit beauftragt, den Mord an einer jungen Frau aufzuklären. Allerdings soll er ihn nicht wirklich aufklären. Doch Micha fühlt sich seinem Berufsethos als Kriminalkommissar verpflichtet. Ebenfalls zu Gast in Alpirsbach ist die Schauspielerin Maria Simon, Ehefrau von Bernd Michael Lade, die auch im Film mitspielt. Simon ist unter anderem bekannt aus Kinofilmen wie "Good Bye Lenin" oder als Kommissarin Olga Lenski des ARD-Polizeirufs 110. Simon ermittelte dort bis 2015 in acht Fällen zusammen mit Horst Krause und ist aktuell Kommissarin im Team aus Frankfurt/Oder.

Im Anschluss an die Filmvorführung gibt es ein Gespräch mit einer folgenden Diskussion. Beginn ist um 19 Uhr. Kartenreservierung unter Telefon 07444/916741 oder unter E-Mail an kino@subiaco.de