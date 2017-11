Alpirsbach Realschüler besichtigen das Schlachtfeld von Verdun

Bereits auf dem Weg wurden zwei Programmpunkte angesteuert: die Gedenkstätte Vulkan in Haslach und das Konzentrationslager Natzweiler-Struthof im Elsass. In Haslach informierte der Leiter der Gedenkstätte, Sören Fuß, über das System der drei Außenlager in Haslach und über die katastrophalen Lebensbedingungen der Häftlinge. Im Konzentrationslager Natzweiler-Struthof konnten die Schüler einen Einblick in das Leben und Leiden der Lagerinsassen erhalten. Trauriger Höhepunkt war die Besichtigung der Gaskammer.

Am Tag darauf stand der Besuch des Schlachtfelds von Verdun an. Das Museum Mémorial de Verdun beeindruckte durch viele Exponate, Bilder, Filme und Tonaufnahmen.

Ein weiterer Programmpunkt war das Beinhaus von Douaumont, in dem die Skelette von 130 000 nicht identifizierbaren Soldaten aufbewahrt werden. Der nächste Morgen startete mit dem Besuch der unterirdischen Zitadelle von Verdun.