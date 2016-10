Alpirsbach Radler schwer verletzt

19-jähriger Radfahrer kämpft nach schwerem Sturz um sein Leben

Alpirsbach-Ehlenbogen (cw). Offenbar ohne Fremdeinwirkung ist ein 19 Jahre alter Radfahrer auf der Gefällstrecke vom Haus Grezenbühl in Ehlenbogen in Richtung Campingplatz etwa 300 Meter von dem Wohnheim entfernt im Wald gestürzt – laut Polizei ohne Fremdeinwirkung. Eine Frau, die mit ihrem Auto unterwegs war, fand den Mann um 5.30 Uhr. Mit schwersten Verletzungen, auch am Kopf, wurde er nach der Notversorgung ins Freudenstädter Krankenhaus gebracht. Er schwebt in akuter Lebensgefahr. Wann der Unfall genau passiert ist, steht nicht fest. Im Polizeipräsidium Tuttlingen geht man allerdings davon aus, dass der 19-jährige noch nicht lange auf der Straße lag, als ihn die Frau entdeckte. Den Zustand der Straße am Unfallort bezeichnen die Einsatzkräfte als "schlecht".