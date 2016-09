Alpirsbach Puppenpalast gastiert im Haus des Gastes

Alpirsbach. Der Puppenpalast führt am Mittwoch, 28. September, ab 16 Uhr im Haus des Gastes in Alpirsbach das Stück "Kasperle im Märchenwald" auf. Kasperle und seine Freunde erleben spannende Abenteuer im Märchenwald. Zu sehen sind nostalgische, von Hand gefertigte Holzhandpuppen in farbenfrohen Kostümen. Carlos der Rabe und das Krokodil sind ebenfalls mit dabei. Das Märchen wird in fünf Akten aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Die Spieldauer beträgt 55 Minuten.