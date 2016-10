Alpirsbach Problem mit Schülerbeförderung

Das Problem betrifft Schüler der Werkrealschule, die aus Schiltach kommen und deren Unterricht um 12.45 Uhr endet. Derzeit laufen Gespräche mit verschiedenen Busunternehmen, jedoch konnte bislang keine Vereinbarung getroffen werden, einen Bus um 13 Uhr zur Verfügung zu stellen.

Auf die Frage von Stadträtin Jaleh Mahabadi, ob die Bahn keine Alternative wäre, erklärte der Bürgermeister, dass die Bahn sonst immer zur vollen Stunde fahre, allerdings um diese Zeit schon um 12.37 Uhr. Außerdem liegen unterschiedliche Schülerzahlen vor, die zwischen 50 und 120 schwanken, weshalb die Stadt eigene Zählungen vornimmt. Stadtrat Gerold Wein erklärte, er finde es beschämend, dass in einem Bus mit 50 Sitzplätzen bis zu 100 Kinder befördert werden dürfen und erst bei 120 Kindern rechtliche Konsequenzen – sprich ein Bußgeld – drohen. Reinhold Bronner nannte als Alternative, dass die Unterrichtszeiten an der Schule entsprechend geändert werden könnten. Dazu erklärte Bürgermeister Pfaff, dass bislang noch nicht an die Schule herangetreten worden sei. Sollte sich jedoch keine Busverbindung realisieren lassen, wäre dies eine Option.

Ein weiteres Thema betraf die Grundschule. Wie Pfaff erklärte, ist derzeit ein Mädchen mit einer erheblichen Gehbehinderung an der Grundschule. Deshalb hat die Verwaltung beschlossen, den letzten Parkplatz in der Schillerstraße vor der Grundschule als Behindertenparkplatz auszuweisen. Stadtrat Hans-Dieter Rehm wollte dies nicht nur als vorübergehende Lösung umgesetzt wissen. Dieser Parkplatz solle eine Dauerlösung sein. Dies sah auch Bürgermeister Pfaff so.