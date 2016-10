Der Popchor Crazy Voices mit Sängern aus Alpirsbach, Schiltach und Schramberg unternahm seinen Jahresausflug in die Music-Hall Royal Palace in Kirrwiller im Elsass. Im Restaurant Majestic mit seinen 800 Sitzplätzen gab es kulinarische Spezialitäten aus der französischen Küche, dazu Musik der Showband Tom Robin. Die nächste Station war das Theater im Royal Palace (Bild), wo im prunkvollen Theatersaal mit 1000 roten Plüschsesseln eine Revue mit Weltklasse-Artisten und Tänzern geboten wurde. Für die Revue unter dem Titel "Flamboyant" wurden die Künstler weltweit in etwa 20 Casting-Shows ausgesucht. Eindrucksvolle Bühnenbilder, umrahmt von Video-Animationen, sorgten für gleitende Übergänge der Show mit den Künstlern in ihren farbenprächtigen Kostümen. Im Lounge Club mit über 2200 Quadratmetern Fläche wurde im Anschluss zu der Musik der Tom-Robin- Band noch kräftig getanzt. Foto: Krischak