Alpirsbach Pläne für das Hopfenfest sind fertig

Alpirsbach. Das achte Hopfenfest wird am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Juli, in Alpirsbach veranstaltet. Am Freitag davor findet traditionell das "Spezialistenfest" statt. Die Rockgruppe Charlys Silence aus Rastatt wird am Freitagabend, 14. Juli, den "Spezialisten" der Alpirsbacher Klosterbräu und allen, die es werden wollen, auf dem Klosterplatz einheizen. In den Spielpausen sorgt DJ Manny für Stimmung. Auf der Bühne des Brauereihofs spielt zusätzlich der Musikverein Obertalheim. Der "Spezialistenabend" beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.

Das offizielle Hopfenfest beginnt am Samstag, 15. Juli, um 17.30 Uhr mit dem Fassanstich durch die Hallertauer Hopfenkönigin. Es spielen die Trachtenkapelle Kinzigtal und Michael Maier mit seinen Blasmusikfreunden sowie der Musikverein Reutlingendorf.

Das Hopfenfest ohne "Wendrsonn" wäre wohl nicht das Hopfenfest, wie es die Fans gewohnt sind. Sie müssen auch in diesem Jahr nicht auf die schwäbische Rockgruppe verzichten. Sie tritt ab 22 Uhr auf dem Klosterplatz auf. Am Samstagabend gibt es Bier auch einmal ganz anders: Im Braukeller gibt es dann Bier-Cocktails.