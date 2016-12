Alpirsbach Pläne für Ältestenrat in Alpirsbach

Gemeinderat Reinhold Bronner hatte das Thema bei der Anfragerunde angesprochen. Pfaff sagte, dass der Ältestenrat in der Gemeindeordnung des Landes vorgesehen sei. Derzeit berate aber der Städtetag über neue Richtlinien in dieser Sache. Sobald diese feststehen, wolle er das Thema aufgreifen. Der Ältestenrat müsse dann in die Hauptsatzung der Gemeinde aufgenommen werden.

Bürgermeister Pfaff: "Da wird nichts im Voraus ausgeklüngelt"

Tabea Joos, die Ortsvorsteherin von Reutin, war der Meinung, dass auch die Ortvorsteher mit eingebunden werden sollten. Pfaff entgegnete, dass nur die Fraktionsvorsitzenden vorgesehen seien. Es gehe darum, dass Themen von den Fraktionsvorsitzenden in ihren Fraktionen beraten und Anregungen und Ergebnisse der Verwaltung mitgeteilt werden.