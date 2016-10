Alpirsbach Pfaff rückt nicht für Ullrich nach

Alpirsbach. Der neue Bürgermeister Michael Pfaff rückt nicht in den Verwaltungsrat des Zusammenschlusses cluniazensischer Kommunen nach, wie er bei einer Sitzung des Alpirsbacher Gemeinderats mitteilte.

Die Stadt Alpirsbach hat als Mitglied der Föderation nicht automatisch auch einen Sitz im Verwaltungsrat, sagte Pfaff auf Anfrage unserer Zeitung. Der frühere Alpirsbacher Bürgermeister Reiner Ullrich sei durch eine Persönlichkeitswahl in das Gremium gekommen. Bevor er sich mit dem Verwaltungsrat befasst, will Pfaff abwarten, wie sich der Alpirsbacher Gemeinderat in Sachen Mitgliedschaft der Stadt in der Föderation entscheidet. Immer wieder kocht dieses Reizthema in Alpirsbach hoch – in den nächsten Monaten soll erneut darüber diskutiert werden: Das Thema kommt bei der Beratung des Haushaltsplans 2017 wieder auf den Tisch. Vor einem Jahr hatten die FWV/CDU- sowie die ZfA-Fraktion im Gemeinderat den Austritt der Stadt aus der Föderation beantragt. Die Entscheidung wurde allerdings per Mehrheitsbeschluss vertagt – unter anderem sollten erst die Gesamtkosten der Mitgliedschaft ermittelt werden. Denn zu dem Jahresbeitrag von 1000 Euro, mutmaßten einige Stadträte, kämen noch einige Ausgaben dazu – etwa für Fahrten und Seminare.

Gemeinderat entscheidet über Mitgliedschaft