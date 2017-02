Alpirsbach Pfaff kündigt harte Zeiten an

Alpirsbach. Zur Einführung in den Haushaltplan 2017 stellte Pfaff zunächst in einer Haushaltsrede die Eckpunkte dar. "Trotz geringer finanzieller Ressourcen sind wir auf dem Weg, eine Reihe wichtiger Investitionen vorzunehmen, weiterhin auch die Verschuldung abzubauen und kommen ohne Neuverschuldung aus", so Pfaff. Er bezeichnete diesen Haushalt als Übergangshaushalt, da die Haushaltslage nur eine kontinuierliche Aufgabenbewältigung erlaube. Es gebe beinahe keine Sicherheitsreserven mehr. Deshalb müssten die Konsolidierung fortgeführt und die Ausgaben langfristig zurückgefahren werden.

Die Stadt sei derzeit, was Gebühren und Steuern angehe, an der "Obergrenze". Die Entwicklung der Einnahmen sei unberechenbar, auch durch die Schuldenbremse des Landes, das immer mehr Aufgaben an die Kommunen übertrage. "Es ist keine Schwarzmalerei, dass uns die schwersten Zeiten noch bevorstehen. Die Zeiten der kommunalen Wohltaten sind vorbei. Wir müssen weiterhin Leistungen hinterfragen."

Diese schlechten Aussichten sollen jedoch nicht zur Resignation führen. Gerade in so schwierigen Zeiten müsse sich ein Gemeinwesen bewähren. Er appellierte deshalb an den Gemeinderat, dem Haushaltsentwurf zuzustimmen, und bedankte sich bei ihm für die gute Zusammenarbeit.