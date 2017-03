Alpirsbach Pfadfinder planen eine dritte Sippe

Im Jahr 1975 gründete Ulrich Klett den Pfadfinderverband Alpirsbach. Sein Name lautet "Stamm Adalbert von Zollern". Dieser Name leitet sich von einem der drei Gründer des Klosters in Alpirsbach, Adalbert von Zollern, ab. Seither treffen sich regelmäßig Jung und Alt, Jungen und Mädchen, um Pfadfinder zu sein. Der Stamm ist bisher unterteilt in zwei Sippen.

Die Sippe der Eisvögel ist für Kinder in der fünften und sechsten Klasse und die der Adler für Jugendliche von der neunten bis zur zehnten Klasse. In diesem Jahr ist die Gründung einer neuen Sippe für Kinder von der ersten bis zur dritten Klasse geplant.

Um die Gemeinsamkeit der Pfadfinder zu erleben, gibt es wöchentliche Gruppenstunden und Mitarbeiterrunden. Interessierte ab 16 Jahren sind bei der Mitarbeit willkommen. Vorsitzende und Ansprechpartnerin des Stammes ist Sabine Buschmann. Im Sommer finden die Treffen in der Pfadfinderhütte Hummelbühl statt, im Winter im Gemeindehaus.

Der Pfadfinderverband Alpirsbach zählt zum evangelischen Pfadfinderverband, der bundesweit insgesamt 47 000 Mitglieder hat. Personen anderer Glaubensrichtungen sind ebenfalls Teil der Gemeinschaft. Die Pfadfinder arbeiten nach dem Konzept "Learning by doing" und werden zu Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Menschen erzogen.