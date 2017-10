Alpirsbach Peterzell: Neuanfang im frisch renovierten Haus

Es ist der Nachmittag des 10. Mai 2017, der das Leben einer Familie in Peterzell für immer verändert. Der Tag, an dem der zehnjährige Sohn von Andrea Caggiano und seiner Frau Miriam Gaspari nicht mehr vom Fußballtraining der SG Busenweiler-Römlinsdorf nach Hause kommt. Der Junge wird beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst, stirbt wenige Tage darauf an seinen schweren Verletzungen.

Die aus Italien stammende Familie steht vor einem Scherbenhaufen. Zu Schock und Trauer gesellt sich ein weiteres Problem: Erst vor Kurzem hatten sie in Peterzell ein älteres Haus gekauft, mit der Sanierung begonnen. Nun geht nichts mehr auf der Baustelle. Die Kraft fehlt.

Doch in dieser Situation wächst der Ort zusammen - und Menschen wie Frank Oehler und Melanie Schwald über sich hinaus. Der versierte Handwerker trommelt Freiwillige zusammen, koordiniert die Arbeiten im und am Haus. Schwald, eine Nachbarin der Familie, nimmt Anrufe entgegen und erledigt das Schriftliche. Wenige Wochen nach dem Tod des Jungen herrscht auf der Baustelle wieder geschäftiges Treiben. Zwei Elektriker sind an Bord, ebenso ein Schreiner und zwei erprobte Heimwerker. Der Großvater des Jungen packt mit an und auch Frank Oehler ist fast täglich im Einsatz.