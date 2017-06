Alpirsbach Peterzell: Hilfsaktion nach tödlichem Unfall

Der begeisterte Fußballspieler war am Peterzeller Sportplatz von einem Auto erfasst worden und starb wenige Tage darauf an seinen schweren Verletzungen.

Seitdem sorgen rund sieben Helfer dafür, dass es auf der Baustelle der Familie weitergeht. Erst vor Kurzem hatten die Italiener im Ort ein älteres Haus gekauft und mit der Sanierung begonnen. Dort packen die Freiwilligen jetzt nach Feierabend an: Mit im Boot sind Trockenbauer, ein Elektriker und der Opa des Jungen. Was dieser mit seinen 77 Jahren so alles wegschafft, das beeindruckt auch Frank Oehler. Der 48-Jährige hat das Projekt initiiert, über eine Anzeige im Alpirsbacher Amtsblatt nach Freiwilligen gesucht. Und ist von der Resonanz überrascht: "Mit so vielen Angeboten hätte ich nicht gerechnet."

Viele Hilfsangebote