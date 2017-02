Alpirsbach Per Achterbahn durch die Klosterstadt

Alpirsbach. Schon frühzeitig hatten sich zahlreiche Vertreter der Gastzünfte eingefunden, um am Zunftmeisterempfang im Narrenstüble Bierkeller teilzunehmen, darunter auch die altehrwürdigen Vertreter des ehemaligen Karnevalvereins Miau und Bürgermeister Michael Pfaff. Narrenmutter Betina Rock begrüßte die Narrenschar mit Sekt und kaltem Büfett und wünschte den Zünften einen schönen Tag. Nach und nach kam auch das Gefolge der Zunftvertreter und bevölkerte zum Frühschoppen das Haus des Gastes, denn dort gab es außerdem das traditionelle Kutteln- und Nierlefest.

Alt und Jung, hunderte Hexen, Weißnarren, Brauchtumsfiguren, Musiker und einige Themenwagen – auch von den Alpirsbacher Vereinen – waren durch die Altstadt unterwegs. Betina Rock begrüßte mit den Narrenräten auf dem Narrenratswagen am Rathaus den bunten Narrenzug und schickte die 43 Gruppen auf die Strecke. In vorderster Front marschierte der Stadtbüttel, danach der Fanfarenzug. Es folgten die Hästräger der Zunft mit Gardemädchen, Fanfarenzug, Bettelmännle, Kohlwaldhexen, Glasbergbutz und Mühlenhansel, im Gefolge die Alpirsbacher Musikfreunde, die schon viele Jahre dabei sind. Karl Haist junior präsentierte wieder eine nette Familie, bestehend aus acht Familien, die den bunten Zug bereicherte und in der Achterbahn am Publikum vorbeizog.

Bei Temperaturen um 14 Grad und Sonnenschein musste niemand frieren. Tausende Narren waren auf den Beinen und säumten die Straßen, um den Narrenfiguren aus nächster Nähe zuzujubeln. Auch Alpirsbacher Vereine waren wieder präsent, sehr zur Freude der Narrenzunft, denn auch kommunale Gruppen, die immer rarer werden, sind gern gesehen. Die Bergladies aus Peterzell machten einmal mehr eine gute Figur. Mit "Narri" und "Narro" zogen die Narrenzünfte und Musikkapellen aus näherer und weiterer Umgebung an den Zuschauern vorbei und trieben ihren Schabernack, vor allem die zahlreichen Hexen, die auch mit ihren Pyramiden immer wieder Aufsehen erregten. Die Narrenräte streuten vom Narrenwagen aus einen Zentner Bonbons und Leckereien unter das Volk, das dankend applaudierte.