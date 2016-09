Alpirsbach . Nach der Sommerpause beginnen am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr mit der Autorin Silke Porath wieder die kulinarischen Lesungen der Alpirsbacher Brauwelt. Die Autorin liest aus ihrem Buch "Klosterkeller" vor. Pater Pius stolpert darin in seinem Keller über ein Skelett. Das ist jedoch nicht so alt, wie es auf den ersten Blick erscheint. Der neugierige Pater kann sich nicht aus den Ermittlungen der Polizei heraushalten und recherchiert auf eigene Faust in einem verteufelten Fall. Dabei lernt er mehr über Designerkleidung, Eheprobleme und Putzmittel, als ihm lieb ist. "Klosterkeller" ist der dritte Fall für Pater Pius aus der Feder von Silke Porath. Der Pater ermittelt, wie in den beiden anderen Büchern auch, wieder in Alpirsbach. Bei diesem spannenden Abend bietet Küchenchef Dieter Schäfer aus Peterzell den Besuchern ein Menü, das nicht unbedingt an karge Klosterküche erinnert, so die Veranstalter. Eine Kartenreservierung unter Telefon 07444/671 49 oder per E-Mail an die Adresse brauwelt@alpirsbacher.de ist notwendig.