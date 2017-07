Alpirsbach/Freudenstadt. Mit einer Black- and White-Party im Harley-Club in Alpirsbach am Freitag, 7. Juli, wollen die Harley-Freunde Freudenstadt wieder eine besondere Veranstaltung bieten. Für diesen Abend wurde die Party-Band Sheepwalk verpflichtet. "Sheepwalk" ist eine Coverband mit internationaler Besetzung von Profimusikern. Die Band zollt den Legenden Tribut mit einer gehörigen Portion Keyboard-Können und Gitarren-Feeling sowie Gesang, der die Zuhörer abwechselnd zum Schmelzen und zum Kochen bringt, heißt es in der Ankündigung. Die Band bietet Live-Musik von den 60er-Jahren über die 70er- und die 80er-Jahre bis heute: Soul, Funk, Blues, R&B, Dance, Pop und Rock zum Tanzen gehören zum Repertoire. Einlass zur Party ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro. Weitere Informationen und eine Anfahrtsbeschreibung sind auf der Homepage der Harley-Freunde unter www.harley-freunde-freudenstadt.de zu finden.