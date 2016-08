Alpirsbach Paddeltour auf dem Altrhein

Bei noch trübem Wetter startete die Gruppe des Skivereins Alpirsbach in Richtung Neuenburg am Altrhein. Dort warteten auf die 18 Teilnehmer an der Anlegestelle Steinenstadt sechs Paddelboote.

Bei einer ausführlichen Einweisung erfuhren alle, was beim Paddeln zu beachten ist, welche Gefahren es gibt und vor allem, wie das Boot beladen werden muss.

Schnell wurden die wichtigsten Dinge in einer wasserfesten Tonne verstaut und nach einer lustigen Proberunde in einer kleinen Bucht, bei der sich so manches Boot erst mal im Kreis drehte und geradewegs wieder aufs Land zusteuerte, wurden die Freizeit-Kanuten auf den Altrhein losgelassen.