Alpirsbach Orgelzauber mit Flöte und Streichern

Mit Bachs "Toccata und Fuge in F-Dur BWV 540" gab zunächst Organistin Carmen Jauch ihre Visitenkarte ab: Faszinierend war das schöne Klangbild. Man mochte glauben, die Interpretin hatte sich die Akustik der Kirche zur Freundin gemacht. Auf souveräne Art anschaulich strahlte das Werk bei der fröhlichen Toccata ein wenig den Geist des Barock aus. Ausdrucksvoll leuchteten dann die lyrischen Passagen in der Fuge. Johann Georg Albrechtsbergers "Fuge in g-Moll on B-a-c-h" präsentierten die Streicher unter Leitung von Dekanatskirchenmusiker Peter Hirsch mit viel Verve.

Bachs Stil und ganz speziell auch seine Fugen hatten Albrechtsberger knapp 100 Jahre später wohl ganz besonders fasziniert. Sein "Adagio und Fuge in c-Moll für Streicher" zeigte eine regelrechte Stilkopie. Es wurde mit viel Spannung und Farbe, aber auch mit großer Professionalität und Genauigkeit musiziert.

Einen faszinierenden Auftritt hatte Solistin Birgit Rosner. Im fast zehnminütigen Flötenstück "Engels Nachtegaeltje", einer Komposition des holländischen Blockflötenvirtuosen Jacob van Eyck, entlockte die Flötistin ihrem Instrument ein nuancenreiches melodisches Leben. Die Nachahmung des Nachtigallengesangs mit den Mitteln der Flötenmusik entführte die Zuhörer in eine Welt voller Klänge und Wunder. Dabei konnten die Besucher auch Rosners auffallende Atemtechnik bewundern. Der spontane Applaus verriet, wie sehr die Gäste von dieser Darbietungen angetan waren.

Spritzig und belebend

Mit Wilhelmine von Bayreuth und ihrem "Concerto in g-Moll" hatten die Oberndorfer Musiker eine erlesene Komposition mitgebracht. Nach dem luftig-leichten Allegro und einem vom Cembalo getragenen Andante ergaben sich bei den drei nachfolgenden Gavotten immer neue Kombinationen, die spritzig und belebend wirkten. Stets im engen Kontakt mit seinen Musikern führte Peter Hirsch durch die fünf Sätze und übertrug seinen engagierten Dirigierstil in hörbares Musikvergnügen.

Eine besondere Aufgabe kam Carmen Jauch zu, die am Cembalo agierte und dies mit großem Feingefühl tat. Mit Vivaldis "Concerto in G-Dur", wobei wiederum die Blockflöte einen großen Part einnahm, und Händels bekanntem "Orgelkonzert in F-Dur" sorgte das Ensemble für eine spürbare entspannte Atmosphäre in der Kirche.

Natürlich erklatschten sich die begeisterten Gäste eine Zugabe und durften sich auch über ein Flötenstück mit Birgit Rosner freuen. Für dieses Konzert wurde im Übrigen die 17 Tonnen schwere Winterhalter-Orgelskulptur zum ersten Mal in diesem Jahr in die Mitte des Kirchenschiffs verfahren.