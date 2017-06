Alpirsbach Nun ein Führungstrio an der Spitze

Schriftführerin Annette Schlemmer ließ das vergangene Jahr mit vielen Bildern und Anekdoten humorvoll und kurzweilig Revue passieren. Ein Höhepunkt war die Teilnahme am Wertungsspiel der Oberstufe am 30. April dieses Jahres in Kenzingen. Von 80 möglichen Punkten erreichte das Orchester 78,8 Punkte und erhielt dafür die Bewertung "gut".

Jugendleiterin Susanne Göhring berichtete, dass nun die dritte Bläsergruppe in Kooperation mit der Grundschule geplant ist. Es seien auch sehr talentierte Teilnehmer dabei.

Der neue Dirigent des Hauptorchesters, Alexander Armbruster aus Schenkenzell, gab einen Ausblick auf den Sommer. So stehen im Juli drei Auftritte an, und das Jahreskonzert wird bereits geplant.

Bürgermeister Michael Pfaff dankte dem Musikverein für seine Arbeit. Er hob die Vielzahl der Termine hervor, die dieser wahrnehme.

Marc-Kevin Bühler nahm die Ehrung langjähriger passiver Mitglieder vor. Wie er betonte, seien diese der Rückhalt des Vereins, denn sie unterstützten die Aktiven bei vielen Arbeiten.

Alexander Armbruster übernahm seine Funktion als neuer Dirigent des Musikvereins Alpirsbach-Rötenbach bei dem Auftritt des Projektorchesters zum 90-jährigen Bestehen des Vereins am 27. Mai in der Klosterkirche. Dort leitete er zum Schluss als Übergabe des Dirigentenstabes von Thomas Teufel die letzte Zugabe. Alexander Armbruster, Jahrgang 1989, kommt aus Schenkenzell. Durch seinen Vater, der selbst Musiker ist, wurde er schon früh mit Musik und Musikinstrumenten vertraut. Armbruster spielt Posaune und Bariton. Er war lange im Kreisverbandsjugendorchester Kreis Rottweil-Tuttlingen und im Projektorchester Windphonics in Rottweil aktiv. Er leitet auch die Jugendkapelle in Schenkenzell. Von Beruf ist Alexander Armbruster Industriekaufmann.