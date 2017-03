Alpirsbach. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats Alpirsbach beginnt am kommenden Dienstag, 7. März, um 18 Uhr in der Begegnungsstätte in der Krähenbadstraße. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Bürgerfragestunde, die weitere Grabfeldbelegung auf dem Friedhof Alpirsbach, die Beratung und Verabschiedung des Haushaltsplans 2017 sowie der Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, die Vergabe von Leistungen für den Lärmaktionsplan nach EU-Richtlinie im Stadtgebiet Alpirsbach und die Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts (Vergabe der Vermögenserfassung und -bewertung). Außerdem geht es um die Beteiligung der Stadt am Bebauungsplanverfahren "Ehemaliges LVA-Gelände" in Loßburg und an der damit verbundenen Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Loßburg.