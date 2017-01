Alpirsbach Narren bekommen kräftig Zuwachs

Die Kohlwaldhexen der Alpirsbach Narrenzunft fahren am Samstag, 7. Januar, auf den Kniebis zum Hexenball der Schneeberghexen. Abfahrt ist um 18.45 Uhr in Reutin und Peterzell, um 18.55 Uhr in Rötenbach, um 19 Uhr am Alpirsbacher Busbahnhof und um 19.05 Uhr in Ehlenbogen. Der Zunftball in der Zunftstube am Freitag, 13. Januar, steht unter dem Motto "Hamburg – Das Tor zur Welt." Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Vor dem Hausball ist von 18.30 Uhr bis 20 Uhr in der Zunftstube nochmals ein Plakettenverkauf. Am Sonntag, 15. Januar, geht es zur Narrenzunft Urloffen zum Schellnarren-Treffen. Abfahrtszeiten sind um 10.45 Uhr in Reutin und Peterzell, um 10.55 Uhr in Ehlenbogen, um 11 Uhr am Busbahnhof in Alpirsbach und um 11.05 Uhr in Rötenbach.