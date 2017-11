Alpirsbach (cw). Die Kommunalaufsicht im Freudenstädter Landratsamt hat den Nachtragshaushaltsplan 2017 der Stadt Alpirsbach genehmigt, wie Kämmerer Rolf Wöhrle bei der jüngsten Sitzung des Alpirsbacher Gemeinderats mitteilte. Die Behörde weise allerdings darauf hin, dass der Verwaltungshaushalt nicht die notwendige Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt erwirtschafte. Der Schuldenstand werde sich im nächsten Jahr erhöhen, was die finanzielle Lage der Stadt Alpirsbach zusätzlich belaste. Kritisch sehe das Landratsamt in dieser Situation auch die Kosten für freiwillige Ausgaben. Interessierte können den Nachtragsetat in dieser Woche im Alpirsbacher Rathaus einsehen.