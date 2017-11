Alpirsbach Nach tödlichem Unfall: Nun Tempo-30-Zone

Bewuchs entfernt

Nach einer Änderung der Straßenverkehrsordnung, die seit Ende vergangenen Jahres gilt, sind innerörtlich streckenbezogene Begrenzungen auf Tempo 30 "im unmittelbaren Bereich unter anderem von Schulen" möglich. Ob die Änderung in dem Bereich in Peterzell greift, bezweifelte das Landratsamt zunächst und wartete deshalb ab, bis die zu der Änderung gehörende Verwaltungsvorschrift in Kraft getreten war. Als dies der Fall war, stand der Ausweisung der Tempo-30-Zone nichts mehr im Weg.

Ein wichtiger Beitrag für mehr Sicherheit auf der Hochwaldstraße beim Sportgelände ist neben dem schärferen Tempolimit laut Peter Kuptz auch, dass der Bewuchs an der Straße komplett entfernt wurde und die Verkehrsteilnehmer nun freie Sicht haben. Der Junge, der am 10. Mai von einem Auto erfasst wurde, war unvermittelt hinter einem Busch hervorgekommen. "Wir versprechen uns von den beiden Maßnahmen, dass nun nichts mehr passiert", hofft der Amtsleiter.

Neuer Ballfangzaun

Die SG Busenweiler-Römlinsdorf lässt derzeit den Ballfangzaun am Hauptspielfeld ihres Sportgeländes erneuern, wie Alexander Weiss, im Vorstand für die Wirtschaftsorganistion zuständig, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mitteilte. Am Montag entfernten Vereinsmitglieder den teilweise defekten alten Zaun. Eine Rottweiler Fachfirma legt die Fundamente und errichtet den neuen Zaun. Er wird etwa 28 Meter lang und sechs Meter hoch und hat das gleiche Design wie der neue Schutzzaun zwischen Halle und Sportgelände. In der nächsten Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Neben Tempo 30 wurde auf der rechten Fahrbahn der Hochwaldstraße im Bereich des Sportgeländes ein absolutes Halteverbot ausgeschildert. Es wird laut Weiss wohl auch auf die linke Fahrbahnseite ausgeweitet.

Die Spielrunde geht nun in die Winterpause. Zum Start der Rückrunde im Frühjahr sollen dann alle bei der Verkehrsschau vereinbarten Maßnahmen umgesetzt sein, kündigt Weiss an.