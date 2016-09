Alpirsbach Musiker meistern Bach mit Bravour

Viele musikalische Varianten, unterschiedliche Stimmungen und auch bewusst provozierende Passagen waren zu hören. So klang die Musik munter und tänzerisch, meistens als Kanon gestaltet, in verschiedenen Tonabständen wie im Sext-, Quint- oder Quartabstand, vorwiegend in Dur, seltener auch in Moll. Französische, italienische und deutsche musikalische Charaktere und Traditionen waren herauszuhören.

Bravourös meisterten die Musiker in ständigem Wechsel ihre Parts. So interpretierten Cembalo und Flöte ihre Beiträge, mal klassisch aber auch durch eigens arrangierte Variationen, die einzelne Motive und besonders geeignete Tonfolgen durch den Einsatz der elektronisch verstärkten Blockflöte ganz neu gestalteten, jeweils von einem Hauch wie auch zu deutendem Szenenapplaus der Zuhörer beantwortet.

Lang anhaltender Applaus zum Schluss

Im Wechsel spielten die Musikerinnen von "Idee fixe" mit dem Trifoglio-Ensemble, das die schon geläufige Streicherfassung frei interpretierte und mit dem Jazzpianisten, der die ihm zugespielten Variationen mit spür- und sichtbarer Freude und exzellentem Spiel aufgriff, um eindrucksvoll seine eigenen Variationen zu präsentieren – die letzte Passage zusammen mit dem gezupften Cello sicher noch ausbaufähig. Von den Musikern war alles an Spielkunst zu präsentieren, was sie zu bieten hatten. Große Virtuosität war erforderlich, aber auch Zartes und Zurückhaltendes, Romantisches und Dramatisches war herauszuarbeiten.

Großes Können offenbarte die Flötistin, die ihre Barockinstrumente ebenso leidenschaftlich zu spielen wusste wie ihr elektronisch verstärktes und zweifellos verfremdetes Instrument. Carmen Jauch bot souverän ihre Beiträge, mit viel musikalischer Eleganz und Empathie, aber auch temperamentvoll und sensibel auf ihre musikalische Begleiterin eingehend. Voller Schwung und großer Klangpracht imponierten die Streicher.

In der Pause durften sich die Besucher bei Getränken und leckeren Häppchen im sommerlichen Klostergarten stärken und ausruhen. Großer, lang anhaltender Applaus war zum Schluss dieses besonderen Abends der Dank des Publikums an alle Musiker.