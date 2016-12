Alpirsbach Musikalisches Fingerspitzengefühl

Das Weihnachtsoratorium, das zu den populärsten Werken Johann Sebastian Bachs zählt, wurde 1734 vollendet und besteht in voller Länge aus sechs Teilen, die traditionell für die aufeinander folgenden Weihnachtstage geschrieben wurden. Das verbindende Element ist der biblische Bericht aus dem Lukas- und Matthäus-Evangelium. In Alpirsbach hatte sich die Kantorin für die Teile I, III und VI entschieden, die die Geburt Jesu, die Geschichte der Hirten auf dem Feld und das Erscheinen des Herren am Epiphaniastag, dem 6. Januar, beschreiben.

Musikalisch setzt sich das Oratorium aus Rezitativen, Arien, Chorälen und Chorsätzen zusammen. Die von Carmen Jauch hervorragend vorbereiteten Chöre begannen engagiert mit flottem, beschwingtem Tempo und wussten die raschen Koloraturen in diesem und den folgenden Chorsätzen bestens zu bewältigen, aber ebenso auch die eher besinnlichen und feierlichen Choräle.

Neu war, dass im ersten Teil auch der Kinder- und Jugendchor sowie das Chorensemble Para-Vox unter der Leitung von Annegret Ernst-Weisert und Anne Bischoff die Kantorei unterstützten. Acht junge Sänger intonierten begeistert zusammen mit den Erwachsenen die wunderschönen Melodien, räumten dann aber am Ende des ersten Teils ihre Plätze. Dem Tenor, Henning Jensen, kam mit seiner ausgeprägt schönen Oratorienstimme die Rolle des Evangelisten zu, der die biblische Geschichte in Rezitativen berichtete, aber auch im Schlussteil eine Arie hervorragend vortrug. Die Altistin Livia Kretschmann sang mit besonderer Hingabe ihre Solopartien, waren es nun Rezitative oder eindrucksvolle Arien.

Eindrucksvolles und bewegendes Duett

Die klare Sopranstimme von Jeannette Bühler ertönte in den Teilen III und VI und im eindrucksvollem und bewegenden Duett mit dem Bassisten Clemens Morgenthaler, der auch in Rezitativen und Arien seine schöne, dunkle und ausgereifte Stimme ertönen ließ. Carmen Jauch leitete ruhig und mit meist dezenten Einsätzen ihre Musiker, imponierte aber auch dort, wo es nötig schien, mit energischem Dirigat. Solobeiträge der Trompeten, Violinen, Oboen sowie der aus dem Oratorium nicht wegzudenkenden Pauke beeindruckten das Publikum ganz besonders. Hier zeigte sich exzellentes musikalisches Fingerspitzengefühl, immer dem Ziel dienend, mit den Solisten und dem Chor eine Einheit zu bilden. Dass dies so wunderbar gelang, ist das Ergebnis einer intensiven Einstudierung unter der sensiblen Leitung der Kantorin Carmen Jauch.

Das begeisterte Publikum belohnte die hervorragende Aufführung mit lang anhaltendem Applaus. Den feierlichen Abschluss bildete das gemeinsam von allen Akteuren und dem Publikum gesungene Weihnachtslied "O, du fröhliche".