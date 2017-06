Alpirsbach. "Deutsche Renaissance: Isaac bis Praetorius", dies ist der Titel eines Notations-Workshops an diesem Wochenende in der ktholischen Kirche St. Benedikt in Alpirsbach. Die künstlerische Leitung hat der Dirigent Henry van Engen. Zum Abschluss des Workshops gibt es am Sonntag, 25. Juni, ab 17 Uhr ein Konzert in der Kirche St. Benedikt im Alpirsbacher Kloster. Das Ensemble setzt sich aus Profimusikern, Musikstudenten und Amateuren zusammen. Aus Alpirsbach ist in erster Linie die Schola dabei. Drei der Sänger sind auch in "ParaVox" aktiv. Henry van Engen aus Trossingen leitet diesen Alpirsbacher Chor. Der Schwerpunkt bei dem Workshop liegt auf dem Studium und der Aufführung von Kompositionen mit historischer Notation.