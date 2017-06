Alpirsbach Multikulturelles Benefizkonzert

Henry van Engen, Student an der Hochschule und musikalischer Leiter des katholischen Kirchenchors und der Schola, stellte das musikalische Programm vor, das auf Pfingsten abgestimmt war. "Die vier Musiker, aus vier Ländern, sprechen ihre eigene Sprache. Jedoch ist die Musik unsere gemeinsame Sprache", sagte Henry van Engen.

Das Stück "Achieved is the Glorious Work", von Haydn, wurde zur Eröffnung gespielt. Es folgten ein Konzert von Georg Philipp, "Swing Low Sweet Chariot" und "Summertime" aus "Porgy and Bess". Von Traugott Fünfgeld stammt der "Sommermarsch", den Henry van Engen selbst arrangiert hatte. Ebenso hatte er auch ein Stück von Pietro Lappi arrangiert. Es folgte Musik von Edvard Grieg. Bei "Fina Estampa" sang Junior Alfredo Mamani Ramos aus Peru auch.

Mit Felix Mendelssohn Bartholdys "Hebe deine Augen auf zu den Bergen", einem volkstümlichen Stück, und "What a wonderful World" endete das Programm. Das Konzert wurde mit viel Beifall belohnt und als Zugabe spielte das Quartett noch "Amazing Grace". Das Konzert wurde zugunsten eines sozialen Projekts in Peru aufgeführt. Henry van Engen erwähnte dabei, dass im August sieben Studenten aus sieben Ländern an einem Gesundheitsprojekt in Iquitos teilnehmen werden. Auch in den den Partneruniversitäten in Arquia, Lima und Puno sollen Workshops und Konzerte stattfinden.