Alpirsbach . Der Alpirsbacher Herbstmarkt findet am morgigen Sonntag, 2. Oktober, von 11 bis 18 Uhr. statt. Über 90 Händler nehmen daran teil. Zudem ist in Alpirsbach von 11 bis 16 Uhr verkaufsoffener Sonntag. Dazu lädt der Handels- und Gewerbeverein ein. Der Marktbereich erstreckt sich in der Innenstadt auf den Bereich Friedrich-Widmann-Straße und Karlstraße sowie Alleenstraße, Kreuzgasse und Torgasse. Im Hofbereich der ehemaligen Glaserei Jäckle in der Karlstraße präsentiert sich der Kleintierzuchtverein mit einer Kleintierschau mit Bewirtung. Der Förderverein Freibad bietet in der Karlstraße Tiroler Spezialitäten an. Die Akteure der Aktion "Alpirsbach blüht" laden zu einem Flohmarkt in der alten Garage der "Schwanen-Post" ein. Angeboten wird Selbstgemachtes wie Marmelade und Herbstkränze. In der Marktstraße gibt es einen Flohmarkt. Die Türkisch-Islamische Gemeinde beteiligt sich mit einem Bewirtungszelt in der Torgasse.