Alpirsbach Mit viel Live-Musik auf zwei Bühnen

Alpirsbach. Zum Auftakt gab es am Freitagabend das "Spezialisten"-Treffen mit der Rockband Charlys Silence und dem Musikverein Obertalheim.

Bürgermeister Michael Pfaff sticht heute, Samstag, um 17.30 Uhr im Beisein der Hopfenkönigin das erste Fass an und eröffnet damit das Hopfenfest. Im Hopfengarten können die Besucher am Wochenende verschiedene Biere probieren. Im Braukeller gibt es am Samstag von 19 bis 22 Uhr Bier-Cocktails. Heute, Samstag, ab 15 Uhr und morgen, Sonntag, ab 12 Uhr gibt es stündliche Kurzführungen durch das Brauereimuseum. Start dafür ist jeweils am "Fotomönch" zwischen Brauereihof und Klosterplatz.

Die Schaudruckerei Alpirsbacher Offizin gegenüber der Schauconfiserie öffnet am Samstag und Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr ihre Türen. Für Kinder zaubert der Ballonkünstler Acadeus am Sonntag Schmetterlinge, Raupen, Blumen und vieles mehr. Geschicklichkeit zeigen, Spaß haben und dabei gewinnen können die Besucher beim Bierkrugschieben. Auf einer viereinhalb Meter langen Bahn muss ein Maßkrug so angeschoben werden, dass er möglichst stehend und zielgenau unter dem Zapfhahn des am Ende der Bahn stehenden Bierfasses ankommt. Neben diesen Attraktionen steht das Wochenende aber ganz im Zeichen der Musik. Am Samstag spielt ab 17.30 Uhr die Trachtenkapelle Kinzigtal auf der Bühne im Brauereihof, und ab 20 Uhr treten dort Michael Maier und seine Blasmusikfreunde auf. Auf der Bühne am Klosterplatz ist ab 18 Uhr der Musikverein Reutlingendorf zu hören und ab 22 Uhr die Gruppe Wendrsonn.