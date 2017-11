Alpirsbach. Beim nächsten Benedetto-Treff der katholischen Kirchengemeinde St. Benedikt in Alpirsbach spricht Sabine Bauendahl-Göpfert, Koordinatorin des Hospizdiensts in Horb, über das Thema "Trauer macht lebendig". Der Vortrag beginnt am Donnerstag, 23. November, um 20 Uhr im Gemeinderaum Benedetto. Trauer ist so unterschiedlich und individuell wie das Leben selber, wie der Veranstalter mitteilt. Nicht nur ein Verlust durch Tod, sondern auch Trennung oder Abschied an Lebensübergängen müssen bewältigt werden. Trauer ist ein starkes Gefühl des Menschen, durch das er zur Lebendigkeit findet, so die Referentin. Anhand des Spiralmodells von Erika Schuchardt soll bei dem Vortrag aufgezeigt werden, wie Menschen Krisen erleben und durchleben und wie sie mit Trauer im Alltag umgehen können.