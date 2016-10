Alpirsbach Mit Provisorium auf der Höhe der Zeit

Bürgermeister Michael Pfaff und Stadtbaumeister Bernd Hettich stellten dem Gemeinderat die Container-Klassenzimmer vor – und die Stadträte waren beeindruckt von der Ausstattung der Räume, die bei den Visualisierungsmöglichkeiten im Unterricht mit modernster Medientechnik ganz auf der Höhe der Zeit sind. Auch über einen Kauf der Containeranlage denkt der Gemeinderat nach. Dann wären zwar rund 350 000 Euro auf einen Schlag fällig, aber die Kosten wären, so Hettich, unterm Strich auf jeden Fall niedriger als bei der Anmietung. Langfristig, meinte Pfaff, müsse sich der Gemeinderat Gedanken darüber machen, ob er einen Anbau oder die Weiternutzung der Container favorisiert. Anita Frank (Frauenliste) erkundigte sich danach, ob die Stadt auch nur zwei statt sechs der Behelfsräume kaufen könnte. Das wäre laut Hettich wegen der modularen Bauweise der Container durchaus möglich. SPD-Stadtrat Axel Ebner sprach sich aus städtebaulichen und architektonischen Gründen für einen Anbau als langfristige Lösung aus.

Die Wärmedämmung der Behelfs-Klassenzimmer ist nach der Erfahrung von Thomas Heilmann, Konrektor der Werkrealschule und Realschule Oberes Kinzigtal, besser als in manch altem Klassenzimmer. Beim Dach, sagte Stadtbaumeister Hettich, muss in den Herbstferien wegen eines Fehlers beim Aufbau allerdings nachgedämmt werden. FWV/CDU-Stadträtin Jaleh Mahabadi bemängelte lediglich die Temperatur in der Containeranlage: "Ich finde es kalt hier." Das lag daran, dass die Stromheizung zu dem Zeitpunkt ausgeschaltet war.

Drei Werkräume im früheren Hallenbad eingerichtet

Mit jeweils 55 Quadratmetern sind die Container-Räume etwa 15 Quadratmeter kleiner als ein Regelklassenzimmer. Deshalb werden in ihnen nur kleine Klassen unterrichtet. Bei dem weiteren Rundgang durch das Bildungszentrum kam auch das Thema Inklusion zur Sprache. In einem Klassenzimmer im Hauptgebäude haben Mitarbeiter des Bauhofs zur Schalldämpfung spezielle Lamellen angebracht. Zudem wurde der Raum mit einer Lautsprecheranlage ausgestattet. So können dort auch zwei Schüler mit geschädigtem Gehör unterrichtet werden.

Zum Abschluss besichtigte der Gemeinderat den Technikbereich mit den drei Werkräumen, die im früheren Hallenbad eingerichtet wurden. Ausgestattet sind sie unter anderem mit einer Kreis- und einer Bandsäge sowie einer Hobelmaschine.

Technikbereich von 70 auf 300 Quadratmeter vergrößert

Für das Absaugsystem erwies sich der Hohlraum unter dem Boden – das frühere Schwimmbecken – als nützlich, wie Hettich mitteilte.

Der Technikbereich wurde durch den Umzug an den neuen Standort von 70 auf 300 Quadratmeter vergrößert. Der Hauptwerkraum bietet Arbeitsplätze für 16 Schüler. Für Löt- und Elektronikarbeiten gibt es einen separaten Bereich. Große Fenster zwischen den Werkräumen ermöglichen es, dass der Lehrer die Schüler bei der Arbeit stets im Blick hat. Die Lager für die Werkräume sind noch nicht fertiggestellt. Auch der Sonnenschutz fehlt noch. Einen Wermutstropfen gibt es durch die räumlichen Veränderungen im Bildungszentrum: Der Einsatz der Reinigungskräfte muss laut Pfaff aufgestockt werden – sowohl in den Container-Klassenzimmern als auch in den Werkräumen.