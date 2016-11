Alpirsbach Mit Papier kreativ arbeiten

Alpirsbach. Im Kunstbereich des Sulzberg Forums in Alpirsbach beginnen im November neue Kurse. Das kommende Wochenende steht unter dem Thema Papier. Veronika Richter, Expertin auf diesem Gebiet, bearbeitet Papier in jeder beliebigen Form. Am Freitag, 18. November, von 18 von 21 Uhr entstehen im Kurs "Papierperlen – Paper Beads" Perlen für eine eigene Schmuckkollektion. Die Techniken sind simpel, das Material häufig kostenlos, das Ergebnis verblüffend, wie das Sulzberg Forum mitteilt. Kunstobjekte aus Büchern entstehen am Samstag, 19. November, von 10 bis 17 Uhr im Kurs "Buch-Kunst, aus Büchern werden Kunstobjekte". Den Abschluss bildet am Montag, 21. November, von 18.30 bis 21 Uhr der Kurs "Serviettenfalten". Mit gefalteten Papier- oder Stoffservietten gewinnt ein festlich gedeckter Tisch. Anmeldungen nimmt Beatrix Werner unter Telefon 07444/95 58 45 entgegen.