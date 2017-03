Alpirsbach Mit jungem Leiter auf neuen Pfaden

Alpirsbach. Schwarz-Rot, so kleiden sich die 16 Sängerinnen und Sänger des Chors ParaVox bei ihren Auftritten. Diese sind zwar nicht allzu häufig, dafür aber, wie die Farbwahl, umso einprägsamer. Stilistisch passt der Chor in keine Schublade, und im regen Chorleben in Alpirsbach spielt er eine Sonderrolle: Er tritt zwar meist – ganz wörtlich – unter dem Dach der evangelischen Kirchengemeinde auf, ist aber konfessionell oder anderweitig nicht gebunden, sondern aus Eigeninitiative entstanden, sagt Katrin Glauner. Sie ist von Anfang an dabei.

Drei Auftritte im Jahr sind bei Gottesdiensten in der Klosterkirche die Regel. Dazu kommt meist ein musikalisches Projekt, das ebenfalls in einer Kirche aufgeführt wird. Für die Proben mit "ParaVox hat Henry van Engen viele Ideen. Das neue Repertoire mit kirchlichen und weltlichen Werken muss noch erarbeitet werden, aber einen Auftritt soll es auf jeden Fall noch in diesem Jahr geben – entweder einen kleineren im Juli oder einen größeren im Herbst. Zuvor, am letzten Mai-Wochenende, gastiert Henry van Engen mit dem Posaunenensemble der Musikhochschule Trossingen bei der katholischen Kirchengemeinde Alpirsbach.

Der Chor ParaVox verwaltet sich selbst. Dabei geht es fast schon basisdemokratisch zu. "Wir haben uns gefunden", meinen Henry van Engen als neuer Dirigent und Katrin Glauner seitens des Chors im Gespräch mit unserer Zeitung denn auch einhellig.