Alpirsbach Misere und göttliches Erbarmen

Am 31. Oktober jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther der Überlieferung nach an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug. Für den Reformationstag lädt die Kirchengemeinde um 18 Uhr zu einem Gottesdienst Musik Plus mit der Alpirsbacher Kantorei unter Leitung von Carmen Jauch und Pfarrer Horst Schmelzle ein.