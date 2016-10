Alpirsbach Mehr als 2800 Unterschriften für den Erhalt

Im Freibad werde nicht nur Jugendarbeit geleistet, vor allem in den Ferien, wie der Vorsitzende des Fördervereins, Werner Hering, mitteilt. Durch den Betrieb des Freibads werde auch ein Beitrag zu Gesundheit der Bevölkerung erbracht. Möglicherweise könne das Freibad auch für den Schulsport genutzt werden, bei dem die Kinder Schwimmen lernen. Für den Förderverein ist ein längerfristiger Vertrag mit dem Badbetreiber eine wichtige Voraussetzung für weitere Aktivitäten. Man signalisiere damit Besuchern, dass es weitergeht. Der Aspekt spiele auch eine Rolle, wenn es darum geht, neue Mitglieder und mögliche Unterstützer zu gewinnen.

Im vergangenen Jahr kamen 18 589 Gäste in das Alpirsbacher Freibad. Es gibt dort neben dem Schwimmbecken auch ein Beachvolleyballfeld, einen Bolzplatz, eine Minigolfanlage, ein Kinderplanschbecken mit Sonnensegel, Sandspielplätze, Tischtennisplatten und Malecken.

In den vergangenen drei Jahren hat der Förderverein knapp 45 000 Euro in das Freibad investiert. Der Eingangsbereich und der Pavillon wurden in Eigenleistung farblich neu gestaltet und eine Absorberanlage sowie neue Dusch- und Waschbeckenarmaturen eingebaut. Im vergangen Jahr kaufte der Förderverein auch zehn Liegen. Das Alpirsbacher Freibad hat bereits eine lange Tradition: Es wurde 1932 gebaut.