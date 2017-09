Alpirsbach Massentierhaltung am Pranger

"Die meisten Menschen bedauern es und meinen, man kann nichts machen." Gerade deshalb will Else Schwenk-Anger ihr Anliegen publik machen und in die Politik hineintragen. "So darf es nicht weitergehen", sagt die 81-jährige. Nobelpreisträger Albert Schweitzer und seine Ethik seien für sie in diesem Anliegen wichtig und tragend. Sie will getreu einem Leitsatz von Bertold Brecht handeln: "Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht."

In ihrem Weltladen in der Stadtmitte von Alpirsbach hat die streitbare Frau eine Ecke für den Verein "Lobby für Tiere in Not" eingerichtet. Ein aufrüttelndes Bild zur Massentierhaltung von Geflügel, das ihr Enkel Jascha Knab gemalt hat, soll als Titelbild des Flyers des neuen Vereins für Aufsehen sorgen. Angedacht ist ein Jahresmitgliedsbeitrag von 18 Euro.

In Königsfeld nutzt Else Schwenk-Anger vom 1. bis 3. Oktober das Forum bei der Verleihung des dritten Internationalen Albert-Schweitzer-Preises, um Kontakte zu knüpfen zum Albert-Schweitzer-Zentrum in Frankfurt am Main.

Beim Rahmenprogramm möchte sie ihre neuen Flyer unter die Leute bringen.

Weitere Informationen: zu der geplanten Neugründung erteilt Else Schwenk-Anger im Weltladen in der Hauptstraße 14 in Alpirsbach, Telefon 07444/910 40.