Alpirsbach Markante Tangorhythmen

Das Bandoneon, ein Handzuginstrument, das 1834 in Chemnitz von Carl Friedrich Uhlig entwickelt wurde, ist das charakteristischste Musikinstrument des Tangos. Es kam mit den ersten Einwanderern nach Argentinien und gab dem Tango eine "neue Stimme".

Das Programm beginnt mit Stücken im markanten Rhythmus des Tangos, die in den Milongas von Buenos Aires in den 30er- bis 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstanden sind. Zu hören sind einige Kompositionen von Astor Piazzolla, dem "Vater" des Nuevo Tango.

Diese Kompositionen sind eher mit der klassischen Musik verwandt, mit weiter entwickelten Harmonien, mehr kontrapunktische Melodik und weniger markantem Rhythmus.

Quartett wird von einer Sängerin unterstützt

Erstmals wird im Rahmen der Kreuzgangkonzerte Gesang erklingen. Die Sängerin Sandra Nahabian (Mezzosopran) wurde in Argentinien geboren und dort als klassische Sängerin ausgebildet. Sie lebt seit 20 Jahren in München und singt seit vielen Jahren im Chor der Münchner Philharmonie wie auch in verschiedenen Tangoensembles.

Die melancholischen Lieder des argentinischen Tangos erzählen vor allem von Sehnsucht, Heimweh, Armut und Herzschmerz.

