Alpirsbach "Maler des Lichts" im Blick

Alpirsbach. "Vincent van Gogh – eine biografische Collage" ist der Titel eines Ein-Personen-Stücks von und mit Walter Vogt. Es wird am Donnerstag, 13. Oktober, ab 19.30 Uhr im Bruderraum des Alpirsbacher Klosters aufgeführt. Wer war Vincent Willelm van Gogh? Wer war dieser Pfarrerssohn, der erst mit 27 Jahren beschloss, Maler zu werden, um in den ihm noch verbleibenden zehn Lebensjahren die Kunst zu revolutionieren? Die einen sahen in ihm einen "verrückten Roten". Den andern galt er als "Maler des Lichts", der mit dem Feuer seiner Seele alle Konventionen sprengte.