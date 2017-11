Alpirsbach Mafac auf internationalem Messeparkett präsent

Den hohen Stellenwert der Messen in der Unternehmensstrategie betont Vertriebsleiter Peter Ruoff: "Bei allen von uns bedienten Fachmessen führten wir viele Gespräche mit Entscheidern aus der Automobilbranche, dem Maschinenbau oder der metallbearbeitenden Industrie, in denen ein hochwertiger Fachaustausch möglich war. Die Anfragen, die wir bekommen haben, bieten eine Menge Potenzial für Neugeschäft, das wir nun im Nachgang der Messen angehen werden."

In Deutschland war Mafac unter anderem auf der EMO, den Turning Days, der Intec und der parts2clean in Stuttgart vertreten. Nach wie vor seien die Anforderungen des Marktumfelds, in dem sich das Unternehmen bewegt, sehr hoch, sodass innovative Produkte und Technologien der Schlüssel zum Erfolg seien, teilt Mafac mit. Daher setzt der Spezialist für wässrige Teilereinigung weiterhin darauf, mit Qualitätsprodukten sowie einer hohen Innovations- und Fertigungstiefe das Unternehmen und seine Produkte im Markt zu positionieren. Die Messebeteiligungen seien ein wichtiger, ergänzender Schritt, um einen Großteil der Umsätze für nächstes Jahr abzusichern, bilanziert Peter Ruoff. Die Vorbereitungen für das kommende Messejahr laufen auf Hochtouren. Der nächste Auftritt von Mafac ist im Januar auf der Euroguss in Nürnberg.

Auch sonst verspricht das nächste Jahr für Mafac ereignisreich zu werden: Im Herbst feiert das Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen.