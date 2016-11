Alpirsbach Leistungen liegen eng beieinander

In den beiden sechsten Klassen fand zunächst eine Vorentscheidung statt, an der zwölf Schüler teilnahmen. Mit einem selbst gewählten Buch traten sie an und zeigten ihre Lesekompetenz.

Für die Deutschlehrerinnen Maresa Ikinger und Alexandra Widmer-Weihgold war es schwer, die vier Besten zu ermitteln, denn die Kinder hatten sich gut vorbereitet und zeigten durchweg sehr gute Leistungen.

Beim eigentlichen Wettbewerb kam auch der Spaß nicht zu kurz.