Alpirsbach Lehrerteam zum Schulstart kräftig verstärkt

Die Lehrer beider Schularten freuen sich über die stabilen Schülerzahlen. Bemerkenswert ist dies besonders deshalb, weil in Alpirsbach selbst der bisher schwächste Jahrgang zur Anmeldung anstand. Die Realschule startet auch dieses Schuljahr wieder mit zwei kleinen Klassen mit insgesamt 32 Schülern. So ergibt sich über alle sechs Schulstufen hinweg eine durchschnittliche Klassengröße von etwa 19 Schülern. Die Werkrealschule hat 22 Anmeldungen und kann somit ebenfalls eine überschaubare Klasse 5 bilden. In den beiden Abschlussklassen 10 streben 32 Schüler die Mittlere Reife an. Die Klassengröße in der Werkrealschule liegt bei durchschnittlich etwa 18 Schülern.

In den sechs relativ kleinen Container-Klassenzimmern im Bildungszentrum Sulzberg werden die jeweils kleinsten Klassen beider Schularten unterrichtet, aber keine Eingangsklassen.