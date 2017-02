Alpirsbach Kulinarischer und klanglicher Genuss in familiärer Atmosphäre

Während der folgenden Dreiviertelstunde wurde genussvoll zugegriffen, die Besucher unterhielten sich in entspannter Atmosphäre. Danach folgten in lockerer Reihenfolge die musikalischen Beiträge.

Vom Cellokonzert und einfachen Klavierstücken ging es über Querflötenduette und ein Geigenkonzert zu einem Gitarren-Andantino und dem Schlussstück, dem ersten Satz von Carl Maria von Webers Fagottkonzert in F-Dur, ausdrucksvoll gespielt von Anton Wesle, der damit eines seiner Abiturstücke zeigte.

Lilly Schnidrig am Cello, Philipp Heinzelmann, Maja Geiser und Sanya Ziegler am Klavier, Laura Wörner an der Geige, Juliane Wöhrle und Finja Buchholz an der Querflöte, Lou Gentner an der Gitarre – alle Akteure gaben bei dem Konzert ihr Bestes. Mit dem ersten Satz des C-Dur-Cellokonzerts, gespielt von Lilly Schnidrig, wies ihr Lehrer, Jonathan Nestler, auf das Abschlusskonzert der Musikwoche des Sulzberg Forums hin, das am Sonntag, 19. März, im Alpirsbacher Haus des Gastes stattfindet. Dann übernimmt allerdings ein "richtiges" Orchester die Begleitung: das Collegium Musicum aus Oberndorf. Die Besucher des musikalischen Frühstücks genossen zwei Stunden lang die familiäre Atmosphäre im Sulzberg Forum.